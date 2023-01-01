Очень плохая девчонка
Wink
Фильмы
Очень плохая девчонка
7.62023, Sick Girl
Комедии, Драмы98 мин18+
Рен притворяется смертельно больной, чтобы привлечь внимание подруг. Драмеди с Ниной Добрев
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Очень плохая девчонка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая женщина притворяется, что у нее рак, чтобы не растерять близких подруг. Драмеди с Ниной Добрев о том, куда ведут благие намерения.

Рен, Лорел, Сиси и Джилл были подругами с самого детства, но во взрослой жизни им стало сложно поддерживать отношения. Рен постоянно ходит на вечеринки, пьет много алкоголя и скучает по прежним временам. Лорел стала бегуньей, а Сиси и Джилл с головой погрузились в материнство. На праздновании дня рождения Рен выдумывает себе несуществующий рак, надеясь, что болезнь привлечет внимание подруг. Очень скоро она осознает свою ошибку, но взять слова обратно уже не выходит. Теперь ей нужно притворяться больной, что, с одной стороны, действительно сплачивает ее когда-то близких подруг, но с другой — вызывает подозрения у окружающих.

Выведут ли Рен на чистую воду, расскажет эта слегка грустная комедия. Смотреть «Очень плохая девчонка» 2023 года онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохая девчонка»

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