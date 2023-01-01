Биография

Рэй Маккиннон – актер, режиссер, известный американский деятель культуры. Рэй Маккиннон снимается в большом кино, пишет сценарии к фильмам, продюсирует телевизионные проекты. Во многих работах он выступил в качестве режиссера. Маккиннон родился в американском штате Джорджия, в городе Адель, в 1957 году. После школы, будущий артист поступил в Валдостский государственный университет. В начале карьеры в кино Маккиннон снимался в небольших сериалах и исполнял эпизодические роли в фильмах. Вскоре он увлекся режиссерской работой, стал писать успешные сценарии и принимал участие в нескольких крупных американских проектах. Артист был женат на известной американской актрисе Лизе Блаунт. В репертуаре Рэя Маккиннона роли в таких фильмах, как «Багси», «Аполлон – 13», «Пистолет в сумочке Бетти Лу». Широкую известность актеру принесла роль Преподобного Смита из сериала «Deadwood», снятого в стиле вестерна. В режиссерской карьере Рэя Маккиннона фильмы, удостоенные премий и значимых наград. Фильм «Бухгалтер» 2001 года, в котором Маккиннон выступил в качестве режиссера и сценариста, получил «Оскар» как лучший короткометражный фильм. Большую популярность режиссеру принес фильм «Вечернее солнце».