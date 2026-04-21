Дождавшись мужа с войны, женщина начинает подозревать, что к ней вернулся самозванец. Историческая мелодрама «Соммерсби» — фильм, вдохновленный реальными событиями, с Джоди Фостер и Ричардом Гиром в главных ролях.



Шесть лет назад богатый плантатор Джон Соммерсби отправился в армию, чтобы сражаться в Гражданской войне на стороне Конфедератов. Его жена Лорел считает Джона погибшим, однако не оплакивает потерю: супруг был жестоким и мстительным мужчиной, без которого ее жизнь стала куда проще. Но вот однажды Джон возвращается на ферму будто бы другим человеком: он заботлив с женой и сыном, полон идей, как не дать городу скатиться в нищету, и позволяет бывшим рабам выкупать земли для работы. У Джона появляется множество недоброжелателей, которые считают, что с войны вернулся кто-то другой. Лорел разделяет эти подозрения, однако в нового Соммерсби она влюбляется куда сильнее.



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