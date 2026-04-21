Соммерсби (фильм, 1993) смотреть онлайн
О фильме
Дождавшись мужа с войны, женщина начинает подозревать, что к ней вернулся самозванец. Историческая мелодрама «Соммерсби» — фильм, вдохновленный реальными событиями, с Джоди Фостер и Ричардом Гиром в главных ролях.
Шесть лет назад богатый плантатор Джон Соммерсби отправился в армию, чтобы сражаться в Гражданской войне на стороне Конфедератов. Его жена Лорел считает Джона погибшим, однако не оплакивает потерю: супруг был жестоким и мстительным мужчиной, без которого ее жизнь стала куда проще. Но вот однажды Джон возвращается на ферму будто бы другим человеком: он заботлив с женой и сыном, полон идей, как не дать городу скатиться в нищету, и позволяет бывшим рабам выкупать земли для работы. У Джона появляется множество недоброжелателей, которые считают, что с войны вернулся кто-то другой. Лорел разделяет эти подозрения, однако в нового Соммерсби она влюбляется куда сильнее.
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Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Джоди
Фостер
- ЛФАктёр
Лэнни
Флаэрти
- УВАктёр
Уенделл
Веллман
- Актёр
Билл
Пуллман
- БКАктёр
Бретт
Келли
- УУАктёр
Уильям
Уиндом
- КТАктриса
Клариса
Тейлор
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- РХАктёр
Ричард
Хэмилтон
- ККАктриса
Карен
Киршенбауер
- КМАктёр
Картер
МакНис
- ДВАктёр
Дин
Витуорт
- СКАктёр
Стэн
Келли
- ДМАктёр
Джош
МакЛерран
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- ПОАктёр
Пол
Остин
- ФХАктёр
Фрэнк
Хойт Тейлор
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- Актёр
Мори
Чайкин
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- БМАктёр
Бэрри
МакЛерран
- РЛАктёр
Ричард
Лайнбэк
- МГАктёр
Майкл
Голд
- ДВСценарист
Даниэль
Винь
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- СКСценарист
Сара
Кернокан
- НМСценарист
Николас
Мейер
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- Продюсер
Ричард
Гир
- ММПродюсер
Мэри
МакЛаглен
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- БРХудожник
Бруно
Рубео
- ПМХудожник
П.
Майкл Джонстон
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ПБМонтажёр
Питер
Бойл
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман