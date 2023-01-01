Биография

Татьяна Иванова – актриса российского театра и кино, мастер дубляжа. Заслуженная артистка РФ. Работала на киностудии «Ленфильм», ей доверяли роли ученых, педагогов, секретарей, бухгалтеров, а также простых русских женщин – матерей и жен главных героев. Будущая актриса родилась в 1948 г. Отец Татьяны Ивановой был военным. После окончания школы решила посвятить жизнь творчеству и поступила в ЛГИТМиК. Проходила обучение актерскому искусству на курсе В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд. Диплом об окончании вуза получила в 1969 г. Начинающая актриса вошла в труппу Большого драматического театра, где принимала участие в постановке «Валентин и Валентина», сыграв главную роль, а в спектакле «Дачники» театральные зрители увидели Татьяну Иванову в роли Сони. На ее счету почти 150 работ в театральных и кинематографических проектах. Среди наиболее известных фильмов Татьяны Ивановой можно отметить «Два клена», «Челюскинцы», «Приговор», «Дыши со мной». Актриса снялась в некоторых сезонах популярных российских сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Тайны следствия». На киностудии «Ленфильм» она озвучила множество персонажей зарубежных кинолент.