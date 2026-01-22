Салон красоты (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.01986, Салон красоты
Мелодрама83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Разведенная Мария и замужняя Офелия работают дамскими мастерами в одной из московских парикмахерских. Офелия часто жалуется подруге на своего непутевого мужа. Марии жаловаться не на кого - она живет одна и не скучает.
Чтобы помирить Офелию с мужем, Мария часто навещает Ивана в зоопарке, где он работает зоотехником, и постепенно привязывается к нему. У степенной и положительной Марии куда больше общего с Иваном, чем у капризной и взбалмошной Офелии.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- ТИАктриса
Татьяна
Иванова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- Актёр
Евгений
Леонов-Гладышев
- Актриса
Ирина
Алферова
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- МБАктриса
Мария
Буркова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- ВБАктриса
В.
Бахова
- ТБАктёр
Т.
Бельчанский
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- НБАктриса
Н.
Бушуева
- МЧАктёр
Михаил
Чигарёв
- ТДАктёр
Т.
Дак
- ЛДАктриса
Людмила
Давыдова
- ЛДАктриса
Л.
Дежкина
- ВФАктёр
Виктор
Филиппов
- БФАктриса
Б.
Флирконская
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- ЛГАктриса
Л.
Голубева
- БГАктёр
Б.
Гузеев
- ОИАктриса
О.
Иншакова
- АКАктёр
Анатолий
Калмыков
- КХАктриса
Клавдия
Хабарова
- СКАктёр
С.
Копов
- ЯКАктриса
Я.
Костерина
- ЛКАктриса
Лариса
Кронберг
- ЛМАктриса
Любовь
Майкова
- РМАктриса
Роза
Макагонова
- НМАктриса
Нина
Маслова
- ЭНАктриса
Элла
Некрасова
- МНАктриса
М.
Немцова
- МПАктёр
М.
Палагин
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- ФЩАктриса
Ф.
Щевцова
- ОШАктёр
О.
Шкобал
- АСАктёр
Арунас
Сторпирстис
- ЛИАктриса
Людмила
Иванова
- СКАктёр
Сергей
Конов
- ЯПАктёр
Ярослав
Петрашко
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- ЮАКомпозитор
Юрий
Антонов