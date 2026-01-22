Салон красоты (фильм, 1986) смотреть онлайн

Разведенная Мария и замужняя Офелия работают дамскими мастерами в одной из московских парикмахерских. Офелия часто жалуется подруге на своего непутевого мужа. Марии жаловаться не на кого - она живет одна и не скучает.



Чтобы помирить Офелию с мужем, Мария часто навещает Ивана в зоопарке, где он работает зоотехником, и постепенно привязывается к нему. У степенной и положительной Марии куда больше общего с Иваном, чем у капризной и взбалмошной Офелии.

