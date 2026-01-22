Салон красоты
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Салон красоты

Салон красоты (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.01986, Салон красоты
Мелодрама83 мин18+
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О фильме

Разведенная Мария и замужняя Офелия работают дамскими мастерами в одной из московских парикмахерских. Офелия часто жалуется подруге на своего непутевого мужа. Марии жаловаться не на кого - она живет одна и не скучает.

Чтобы помирить Офелию с мужем, Мария часто навещает Ивана в зоопарке, где он работает зоотехником, и постепенно привязывается к нему. У степенной и положительной Марии куда больше общего с Иваном, чем у капризной и взбалмошной Офелии.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Салон красоты»