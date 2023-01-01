Биография

Анна Фроловцева – актриса кино и театра. Родилась 30 августа 1948 года в Москве. Имеет почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации, полученное в 2002 году. В юности будущая актриса всерьез собиралась работать парикмахером и даже обучилась этой профессии, но мечта о сцене оказалась сильнее. Со второй попытки ей удалось поступить в театральное училище имени Щепкина, окончив которое она перебралась в Челябинск и получила работу в местном драматическом театре. Долгое время роли Анны Фроловцевой в кино были исключительно эпизодическими, слава пришла к ней после сериала «Барханов и его телохранитель» в 1986 году. Актриса более 30 лет прожила со своим мужем, стоматологом Юрием Кузьменко, в 2005 году овдовела. Имеет сына и двух внучек. За свою долгую карьеру Анна Фроловцева снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Первой ее ролью стала роль нарядчицы Верочки в фильме «Риск – дело благородное», вышедшем в 1977 году. Однако несмотря на то, что актриса играла во множестве известных фильмов, таких как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Убить дракона», «Интердевочка», очень долго роли оставались эпизодическими или второстепенными. Узнавать ее стали после сериала «Барханов и его телохранитель», а настоящая известность пришла после того, как в 2009 году на экраны вышли «Воронины» – комедийный сериал с Анной Фроловцевой в роли матери главного героя Галины Ивановны. На данный момент актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах и работает в Московской драматической труппе «Блуждающие звезды».