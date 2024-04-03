Фильм Водитель олигарх (2024)
О фильме
Спуститься с небес на землю? Ради спора — легко! Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным, Алексеем Чадовым и Ольгой Погодиной расскажет об одном судьбоносном пари.
Главный герой — сын олигарха Тимур. Для него не существует понятия работы, но зато он всегда готов заключить интересное пари для остроты ощущений. На спор он уже прыгал в бассейн с вертолета и творил много других безумных вещей, но однажды ставки становятся действительно высоки. Когда отцовский бизнес отходит к Тимуру, бывший партнер предлагает очередное пари. Если Тимур проиграет, то лишится своей доли, но чтобы выиграть, придется целый месяц проработать водителем у стервозной актрисы... Казалось бы, что сложного в том, чтобы тридцать дней возить дамочку на заднем сиденье? Не тут-то было!
Чем закончится эта афера? Выдержит ли сорокалетний повеса работу обычного водителя? Нелепые ситуации, опасная конкуренция и искренняя симпатия — ради этого стоит смотреть фильм «Водитель-олигарх» по подписке на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Пиманов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Ольга
Погодина
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- Актриса
Анна
Уколова
- Актриса
Елена
Валюшкина
- НЕАктёр
Николай
Евстафьев
- ИСАктёр
Игорь
Сигаев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актёр
Артур
Чичикин
- Сценарист
Алексей
Пиманов
- ОПСценарист
Олег
Пресняков
- ВПСценарист
Владимир
Пресняков
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- ЕМХудожник
Евгений
Матюненко
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ИЗМонтажёр
Иван
Зоркин
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев