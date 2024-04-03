Спуститься с небес на землю? Ради спора — легко! Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным, Алексеем Чадовым и Ольгой Погодиной расскажет об одном судьбоносном пари.



Главный герой — сын олигарха Тимур. Для него не существует понятия работы, но зато он всегда готов заключить интересное пари для остроты ощущений. На спор он уже прыгал в бассейн с вертолета и творил много других безумных вещей, но однажды ставки становятся действительно высоки. Когда отцовский бизнес отходит к Тимуру, бывший партнер предлагает очередное пари. Если Тимур проиграет, то лишится своей доли, но чтобы выиграть, придется целый месяц проработать водителем у стервозной актрисы... Казалось бы, что сложного в том, чтобы тридцать дней возить дамочку на заднем сиденье? Не тут-то было!



Чем закончится эта афера? Выдержит ли сорокалетний повеса работу обычного водителя? Нелепые ситуации, опасная конкуренция и искренняя симпатия — ради этого стоит смотреть фильм «Водитель-олигарх» по подписке на Wink!

