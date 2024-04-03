Водитель-олигарх
Wink
Фильмы
Водитель-олигарх
8.42024, Водитель-олигарх
Комедия85 мин12+
Сын олигарха на спор должен месяц поработать водителем у стервозной актрисы. Комедия с Павлом Прилучным

Фильм Водитель олигарх (2024)

О фильме

Спуститься с небес на землю? Ради спора — легко! Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным, Алексеем Чадовым и Ольгой Погодиной расскажет об одном судьбоносном пари.

Главный герой — сын олигарха Тимур. Для него не существует понятия работы, но зато он всегда готов заключить интересное пари для остроты ощущений. На спор он уже прыгал в бассейн с вертолета и творил много других безумных вещей, но однажды ставки становятся действительно высоки. Когда отцовский бизнес отходит к Тимуру, бывший партнер предлагает очередное пари. Если Тимур проиграет, то лишится своей доли, но чтобы выиграть, придется целый месяц проработать водителем у стервозной актрисы... Казалось бы, что сложного в том, чтобы тридцать дней возить дамочку на заднем сиденье? Не тут-то было!

Чем закончится эта афера? Выдержит ли сорокалетний повеса работу обычного водителя? Нелепые ситуации, опасная конкуренция и искренняя симпатия — ради этого стоит смотреть фильм «Водитель-олигарх» по подписке на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Водитель-олигарх»