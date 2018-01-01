Биография

Алла Киреева — российская художница по костюмам. Родилась в 1967 году. Алла получила образование, изучая историю костюма и основы дизайна. В настоящее время активно работает над новыми проектами, постоянно экспериментируя с материалами, цветами и стилями. Кроме того, она является преподавателем на курсе «Ассистент художника по костюмам» в киношколе «СТУДИЯ 24». Алла Киреева известна своей работой над костюмами в таких проектах, как драма «Дети Ванюхина», триллер «Обратный отсчет», романтический фильм «ЖАRА», исторический сериал «Кровавая барыня», детектив «Зло» и комедия «Водитель-олигарх».