ЖАRА
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ЖАRА

ЖАRА (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.32006, ЖАRА
Комедия, Мелодрама94 мин12+

О фильме

Спустя три года после выпуска четыре школьных друга встречаются в летнем кафе в центре Москвы. Отслуживший на флоте Алексей, студент театрального Артур, рэпер Тимати и сын банкира Костя, бросивший учебу в Лондоне, за 24 часа найдут множество приключений и запомнят этот жаркий день навсегда.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ЖАRА»