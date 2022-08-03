О фильме
Спустя три года после выпуска четыре школьных друга встречаются в летнем кафе в центре Москвы. Отслуживший на флоте Алексей, студент театрального Артур, рэпер Тимати и сын банкира Костя, бросивший учебу в Лондоне, за 24 часа найдут множество приключений и запомнят этот жаркий день навсегда.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Алексей
Чадов
- ТАктёр
Тимати
- Актёр
Тигран
Кеосаян
- АКАктриса
Анастасия
Кочеткова
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Ирина
Скобцева
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Сценарист
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Художница
Светлана
Бондарчук
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- АКХудожница
Алла
Киреева
- СМХудожник
Сергей
Мишаков
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий