Спустя три года после выпуска четыре школьных друга встречаются в летнем кафе в центре Москвы. Отслуживший на флоте Алексей, студент театрального Артур, рэпер Тимати и сын банкира Костя, бросивший учебу в Лондоне, за 24 часа найдут множество приключений и запомнят этот жаркий день навсегда.

