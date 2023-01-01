Биография

Игорь Верник — актер театра, кино и телевидения, композитор. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Москве 11 октября 1963 года. После получения аттестата поступил в Школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова. Позже присоединился к труппе Московского художественного театра имени Чехова, где играл в постановках «Тартюф», «Король Лир», «Ундина» и других. Сотрудничал с Театром наций и Московским театром Олега Табакова. Активно работал на телевидении: вел передачи «Доброе утро», «Субботний вечер со звездой», «Слава богу, ты пришел!», «Один в один», «Хочу к Меладзе», также являлся членом жюри Клуба веселых и находчивых. Пробовал свои силы в музыкальном искусстве, став композитором фильма «Женская дружба». Фильмография Игоря Верника насчитывает более 130 фильмов: его можно встретить в таких проектах, как «12», «Мамы», «Жуки», «Псих», «Жена олигарха», «Моя мама — шпион», «Домашнее поле», «Лектор», «Кухня». Кроме того, озвучивал персонажей мультфильма «Суперсемейка 2».