Сериал Псих (2020 год) смотреть онлайн

Сюжет

Помоги себе, прежде чем спасать других. Константин Богомолов в сериале Федора Бондарчука о неадекватном психотерапевте.



Олег много лет выслушивает признания и решает личные проблемы клиентов. Только свою проблему он не признает: после исчезновения жены Олег как будто выпал из реальности. Он живет прошлым, оскорбляет окружающих и срывается на тех, кто хочет помочь. Чтобы закрыть дыру внутри себя и в своей жизни, крутой психотерапевт находит решение... в виде секс-куклы. Сможет ли психотерапевт принять неизбежное или окончательно сойдет с ума?



Игорь Верник, Анна Чиповская и Олег Меньшиков в драме от НМГ-Студии. Сериал «Псих» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



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