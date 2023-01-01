Псих
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Псих
8.52020, Псих 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сериал Псих (2020 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Помоги себе, прежде чем спасать других. Константин Богомолов в сериале Федора Бондарчука о неадекватном психотерапевте.

Олег много лет выслушивает признания и решает личные проблемы клиентов. Только свою проблему он не признает: после исчезновения жены Олег как будто выпал из реальности. Он живет прошлым, оскорбляет окружающих и срывается на тех, кто хочет помочь. Чтобы закрыть дыру внутри себя и в своей жизни, крутой психотерапевт находит решение... в виде секс-куклы. Сможет ли психотерапевт принять неизбежное или окончательно сойдет с ума?

Игорь Верник, Анна Чиповская и Олег Меньшиков в драме от НМГ-Студии. Сериал «Псих» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Псих»

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