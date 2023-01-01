Сериал Псих (2020 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Помоги себе, прежде чем спасать других. Константин Богомолов в сериале Федора Бондарчука о неадекватном психотерапевте.
Олег много лет выслушивает признания и решает личные проблемы клиентов. Только свою проблему он не признает: после исчезновения жены Олег как будто выпал из реальности. Он живет прошлым, оскорбляет окружающих и срывается на тех, кто хочет помочь. Чтобы закрыть дыру внутри себя и в своей жизни, крутой психотерапевт находит решение... в виде секс-куклы. Сможет ли психотерапевт принять неизбежное или окончательно сойдет с ума?
Игорь Верник, Анна Чиповская и Олег Меньшиков в драме от НМГ-Студии. Сериал «Псих» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Константин
Богомолов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актриса
Евгения
Громова
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Мария
Карпова
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Николай
Богачёв
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин