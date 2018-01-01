Анна Крутий
- Карьера
- Продюсер, Монтажёр, Креативный продюсер
Биография
Анна Крутий — монтажер, режиссер. Родилась в Курчатове 26 января 1984 года. Анна сперва получила профессиональное образование пианистки, окончив Российскую академию музыки имени Гнесиных. Позднее увлеклась монтажом и поступила в Московскую школу кино на курс по режиссуре монтажа. В 2019-м году стала преподавателем в своей альма-матер. Одним из первых проектов Анны Крутий в кино стала историческая драма «Викинг», которая открыла девушке-монтажеру новые возможности. Анна монтировала фильмы Юрия Быкова «Завод» и «Сторож», работала над лентой Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», драмой Алексея Учителя «Цой» и сериалом Федора Бондарчука «Псих». Крутий является монтажером таких проектов из линейки Wink Originals, как «Актрисы», «Неверные», «Чистые» и «Балет».
Фильмография
Продюсер
Монтажёр
- 7.9
Авиатор2025, 116 мин
- 8.1
Чистые2024
- 8.9
Неверные2024
- 7.1
Актрисы2023
- 8.9
Балет2023
- 5.0
Невидимый мой2023, 90 мин
- 6.7
Гардемарины 1787. Мир2023, 117 минБесплатно
- 9.0
Жиза2022
- 8.9
Обоюдное согласие2022
- 8.8
Нормальный только я2021, 94 мин
- 8.4
Псих2020
- 8.7
Дикая лига2019, 106 мин
- 7.8
Сторож2019, 97 мин
- 9.4
Елки Последние2018, 92 минБесплатно
- 8.0
Викинг 18+2016, 148 минБесплатно