Биография

Анна Крутий — монтажер, режиссер. Родилась в Курчатове 26 января 1984 года. Анна сперва получила профессиональное образование пианистки, окончив Российскую академию музыки имени Гнесиных. Позднее увлеклась монтажом и поступила в Московскую школу кино на курс по режиссуре монтажа. В 2019-м году стала преподавателем в своей альма-матер. Одним из первых проектов Анны Крутий в кино стала историческая драма «Викинг», которая открыла девушке-монтажеру новые возможности. Анна монтировала фильмы Юрия Быкова «Завод» и «Сторож», работала над лентой Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», драмой Алексея Учителя «Цой» и сериалом Федора Бондарчука «Псих». Крутий является монтажером таких проектов из линейки Wink Originals, как «Актрисы», «Неверные», «Чистые» и «Балет».