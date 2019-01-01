Дикая лига
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Дикая лига

Дикая лига (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Dikaya Liga
Боевики, Приключения106 мин12+
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Сюжет

Россия, начало прошлого века. Нижегородец Варлам бежит из родного города в столицу вместе с невестой Маликой, которую земляки обвиняют в ведьмовстве. В Москве герой показывает недюжинную силу в борьбе «стенка на стенку» и привлекает внимание заезжего владельца футбольного клуба из Англии.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая лига»

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