Дикая лига (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Россия, начало прошлого века. Нижегородец Варлам бежит из родного города в столицу вместе с невестой Маликой, которую земляки обвиняют в ведьмовстве. В Москве герой показывает недюжинную силу в борьбе «стенка на стенку» и привлекает внимание заезжего владельца футбольного клуба из Англии.



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