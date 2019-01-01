Дикая лига (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Dikaya Liga
Боевики, Приключения106 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Россия, начало прошлого века. Нижегородец Варлам бежит из родного города в столицу вместе с невестой Маликой, которую земляки обвиняют в ведьмовстве. В Москве герой показывает недюжинную силу в борьбе «стенка на стенку» и привлекает внимание заезжего владельца футбольного клуба из Англии.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- АКРежиссёр
Арт
Камачо
- Актёр
Владимир
Яглыч
- АГАктриса
Аделина
Гизатуллина
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ЭПАктёр
Эдриан
Пол
- УШАктёр
Уильям
Шокли
- Актёр
Станислав
Тикунов
- Актёр
Анатолий
Гущин
- РВСценарист
Роман
Владыкин
- Сценарист
Игорь
Добровольский
- ДМСценарист
Дмитрий
Минченок
- Продюсер
Игорь
Добровольский
- ОЛПродюсер
Ольга
Ледяева
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- ЮППродюсер
Юлия
Перкуль
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- ВБХудожница
Виктория
Богданова
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- Оператор
Вячеслав
Красаков
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй