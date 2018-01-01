Биография

Игорь Добровольский — российский продюсер, сценарист. Родился в Новосибирске 20 февраля 1962 года. Добровольский стоял у истоков кинопрокатного бизнеса в России. Он был создателем и президентом сети кинотеатров «Люксор» в 1990 году. Сейчас компания насчитывает 7 больших кинотеатров в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Рязань. С 2013 года продюсирует семейные, комедийные и приключенческие кинофильмы российского производства. Игорь Добровольский участвовал в создании картин «Земля медведей», «Москва, я терплю тебя», «Байкал. Магия воды», «Фиксики: Большой секрет», «Бремен. Последнее волшебное королевство. Часть первая». Написал сценарий для фильма «Дикая лига», который также продюсировал.