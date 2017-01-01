Фиксики: Большой секрет
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Фиксики: Большой секрет

Мультфильм Фиксики: Большой секрет смотреть онлайн

9.12017, Фиксики: Большой секрет
Мультфильм, Приключения74 мин6+

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О фильме

«Фиксики: Большой секрет» — дебютный полнометражный мультфильм про маленьких помощников от создателей нашумевших мультсериалов «Маша и Медведь», «Сказочный патруль» и оригинальных «Фиксиков».

Папа ДимДимыча, телеведущий, в своей передаче рассказывает теорию о существовании маленьких человечков, которые могут починить что угодно. Ассистентка профессора Чудакова верит каждому слову ведущего, и Файер не справляется с соблазном подшутить над ней. Существование фиксиков становится все более и более явным, и профессор Чудаков изобретает энергобраслеты, с помощью которых фиксики могли бы по проводам проникать в каждый дом для починки техники. Шалость Файера приводит к ряду опасных ситуаций, и совершенно не понятно, чем закончится весь этот кавардак!

Удастся ли фиксикам сохранить в тайне свой большой секрет или человечество, наконец, узнает о существовании маленьких соседей? Смотрите «Фиксики: Большой секрет», мультфильм 2017 года, онлайн в хорошем качестве на сервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фиксики: Большой секрет»