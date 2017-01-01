Мультфильм Фиксики: Большой секрет смотреть онлайн
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О фильме
«Фиксики: Большой секрет» — дебютный полнометражный мультфильм про маленьких помощников от создателей нашумевших мультсериалов «Маша и Медведь», «Сказочный патруль» и оригинальных «Фиксиков».
Папа ДимДимыча, телеведущий, в своей передаче рассказывает теорию о существовании маленьких человечков, которые могут починить что угодно. Ассистентка профессора Чудакова верит каждому слову ведущего, и Файер не справляется с соблазном подшутить над ней. Существование фиксиков становится все более и более явным, и профессор Чудаков изобретает энергобраслеты, с помощью которых фиксики могли бы по проводам проникать в каждый дом для починки техники. Шалость Файера приводит к ряду опасных ситуаций, и совершенно не понятно, чем закончится весь этот кавардак!
Удастся ли фиксикам сохранить в тайне свой большой секрет или человечество, наконец, узнает о существовании маленьких соседей? Смотрите «Фиксики: Большой секрет», мультфильм 2017 года, онлайн в хорошем качестве на сервисе Wink!
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Василий
Бедошвили
- Актёр
Александр
Пушной
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ЯВАктёр
Яков
Васильев
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ВОАктриса
Варвара
Обидор
- СЕАктёр
Станислав
Евсин
- ЕСАктриса
Екатерина
Семенова
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ДКАктриса
Дарья
Колбасеева
- ЕАС�ценарист
Евгений
Антропов
- ГВСценарист
Георгий
Васильев
- ГВПродюсер
Георгий
Васильев
- ИППродюсер
Илья
Попов
- Продюсер
Игорь
Добровольский
- ЕЛПродюсер
Евгений
Ленский
- ЮПХудожник
Юрий
Пронин
- ДАХудожник
Дмитрий
Аверкиев
- ИКМонтажёр
Иван
Ковалев
- АСМонтажёр
Алена
Студенникова
- ССКомпозитор
Сергей
Сысоев
- ГВКомпозитор
Георгий
Васильев