Мультфильм Фиксики: Большой секрет смотреть онлайн

«Фиксики: Большой секрет» — дебютный полнометражный мультфильм про маленьких помощников от создателей нашумевших мультсериалов «Маша и Медведь», «Сказочный патруль» и оригинальных «Фиксиков».



Папа ДимДимыча, телеведущий, в своей передаче рассказывает теорию о существовании маленьких человечков, которые могут починить что угодно. Ассистентка профессора Чудакова верит каждому слову ведущего, и Файер не справляется с соблазном подшутить над ней. Существование фиксиков становится все более и более явным, и профессор Чудаков изобретает энергобраслеты, с помощью которых фиксики могли бы по проводам проникать в каждый дом для починки техники. Шалость Файера приводит к ряду опасных ситуаций, и совершенно не понятно, чем закончится весь этот кавардак!



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