Дмитрий Назаров
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 4 июля 1957 г. (67 лет)
Биография
Дмитрий Назаров – актер кино и театра, телеведущий, народный артист РФ, лауреат премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Икар», обладатель ордена Дружбы за развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. В детские годы активно участвовал в школьной самодеятельности, развивал актерский талант. В юности Дмитрий Назаров играл роли в небольших любительских постановках, с удовольствием читал поэтические произведения, играл в КВН, мечтал стать актером. Однако его первая попытка поступить в театральный вуз оказалась неудачной. После провала на экзаменах Назаров пробовал работать учеником электрослесаря, монтировщиком декораций в ТЮЗе, кондитером на хлебобулочном заводе. Затем снова попробовал пройти испытания и стал студентом Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, которое закончил в 1980 г. Выпускника приняли в труппу Малого театра, где он работал на протяжении 15 лет и исполнил более 60 ролей. Из-за конфликта с руководством перешел в театр «Сфера», а с 2003 г. работает в МХТ им. Чехова. В 2002 г. он появляется на экране в роле ведущего шоу «Кулинарный поединок». Первую значимую роль он исполнил в картине «На плоту». Затем зрители увидели Дмитрия Назарова в сериале «Гражданин начальник». Настоящую популярность актеру принесла роль в ситкоме «Кухня» и полнометражных версиях сериала.
Фильмография
Актёр
- 8.1
Суперлига2021
- 8.7
Дикая лига2019, 106 мин
- 9.2
Кухня. Война за отель2019
- 8.9
Тобол (2018)2018
- 9.1
Фиксики: Большой секрет2017, 74 мин
- 9.4
Кухня. Последняя Битва2017, 109 мин
- 8.9
Лео и Тиг2016
- 9.0
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!2015, 87 мин
- 9.5
Кухня в Париже2014, 102 мин
- 8.4
Мебиус2013, 103 минБесплатно
- 9.0
Страна хороших деточек2013, 78 минБесплатно
- 9.4
Кухня2012
- 9.0
Фиксики2010
- 8.9
Мульти-Россия2007
- 9.6
Князь Владимир2004, 77 минБесплатно