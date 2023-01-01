Биография

Дмитрий Назаров – актер кино и театра, телеведущий, народный артист РФ, лауреат премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Икар», обладатель ордена Дружбы за развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность. В детские годы активно участвовал в школьной самодеятельности, развивал актерский талант. В юности Дмитрий Назаров играл роли в небольших любительских постановках, с удовольствием читал поэтические произведения, играл в КВН, мечтал стать актером. Однако его первая попытка поступить в театральный вуз оказалась неудачной. После провала на экзаменах Назаров пробовал работать учеником электрослесаря, монтировщиком декораций в ТЮЗе, кондитером на хлебобулочном заводе. Затем снова попробовал пройти испытания и стал студентом Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, которое закончил в 1980 г. Выпускника приняли в труппу Малого театра, где он работал на протяжении 15 лет и исполнил более 60 ролей. Из-за конфликта с руководством перешел в театр «Сфера», а с 2003 г. работает в МХТ им. Чехова. В 2002 г. он появляется на экране в роле ведущего шоу «Кулинарный поединок». Первую значимую роль он исполнил в картине «На плоту». Затем зрители увидели Дмитрия Назарова в сериале «Гражданин начальник». Настоящую популярность актеру принесла роль в ситкоме «Кухня» и полнометражных версиях сериала.