SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
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SOS, Дед Мороз или Все сбудется!

SOS, Дед Мороз или Все сбудется! (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
Комедия, Кино для детей87 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Света приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений еще десяток людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»