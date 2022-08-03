SOS, Дед Мороз или Все сбудется! (фильм, 2015) смотреть онлайн

Света приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений еще десяток людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.

