SOS, Дед Мороз или Все сбудется! (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
Комедия, Кино для детей87 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Света приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений еще десяток людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
2.6 IMDb
- Режиссёр
Арман
Геворгян
- Актёр
Михаил
Беспалов
- Актриса
Софья
Спектор
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- АБАктёр
Андрей
Бедняков
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Алексей
Бардуков
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Сергей
Рост
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- СТСценарист
Сергей
Торчилин
- Сценарист
Эдуард
Радзюкевич
- НМСценарист
Николай
Михеев
- МСПродюсер
Михаил
Спектор
- СТПродюсер
Сергей
Торчилин
- Продюсер
Михаил
Беспалов
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ЕЛХудожница
Елена
Лисовская
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков