SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
Актёры и съёмочная группа фильма «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»

Режиссёры

Арман Геворгян

Режиссёр

Актёры

Михаил Беспалов

АктёрМышкин
Софья Спектор

АктрисаСвета
Анатолий Белый

АктёрНиколай
Алёна Бабенко

АктрисаМарина
Дмитрий Назаров

АктёрИван Васильевич
Андрей Бедняков

АктёрГарик
Оксана Акиньшина

АктрисаОльга
Алексей Бардуков

АктёрЛёха
Полина Максимова

Актрисажена Скрябина
Сергей Рост

АктёрСкрябин

Сценаристы

Андрей Курейчик

Сценарист
Сергей Торчилин

Сценарист
Эдуард Радзюкевич

Сценарист
Николай Михеев

Сценарист

Продюсеры

Михаил Спектор

Продюсер
Сергей Торчилин

Продюсер
Михаил Беспалов

Продюсер
Сергей Куликов

Продюсер

Художники

Елена Лисовская

Художница

Монтажёры

Дмитрий Слобцов

Монтажёр
Мария Сергеенкова

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Яшонков

Оператор

Композиторы

Дмитрий Носков

Композитор