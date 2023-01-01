Биография

Эдуард Радзюкевич — актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Петрозаводске 11 июля 1965 года. В школьные годы мечтал стать военным, но не прошел отбор в профильный вуз. Подрабатывал на заводе, а позже поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. Получив диплом, вместе с друзьями основал студию «Ученая обезьяна». Сотрудничал с Государственным академическим театром Вахтангова, преподавал актерское мастерство в РАТИ. Активно пробовал себя в режиссуре, сняв ряд серий сериалов «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Шаг за шагом» и полнометражную комедию «All inclusive, или Все включено». Сегодня в фильмографии Эдуарда Радзюкевича — более 55 работ. Актера можно увидеть в таких проектах, как «6 кадров», «Дура», «Байрон», «Стройка». Прославился как комедиант в телевизионных передачах, например, в «Большой разнице». Также дублировал роли в фильмах «Бобро пожаловать!», «Любовь от всех болезней», «Мы — легенды».