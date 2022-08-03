Любовь от всех болезней
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Любовь от всех болезней

Любовь от всех болезней (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, Supercondriaque
Комедия102 мин18+

О фильме

Сорокалетний ипохондрик Ромэн вызывает скорую при малейшем недомогании, и в Париже остался лишь один человек способный его выносить — доктор Дмитрий Жвунька из семьи эмигрантов. Однажды судьба сводит Ромэна с сестрой Дмитрия, которая принимает героя за лидера балканских революционеров.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь от всех болезней»