Любовь от всех болезней (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.92014, Supercondriaque
Комедия102 мин18+
О фильме
Сорокалетний ипохондрик Ромэн вызывает скорую при малейшем недомогании, и в Париже остался лишь один человек способный его выносить — доктор Дмитрий Жвунька из семьи эмигрантов. Однажды судьба сводит Ромэна с сестрой Дмитрия, которая принимает героя за лидера балканских революционеров.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэни
Бун
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- Актёр
Кад
Мерад
- Актриса
Алис
Поль
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- ЖЭАктриса
Жюдит
Эль Зейн
- Актриса
Валери
Боннетон
- Актриса
Марта
Вильялонга
- БЛАктёр
Брюно
Лоше
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- Актёр
Джонатан
Коэн
- ДБСценарист
Дэни
Бун
- ЭЮПродюсер
Эрик
Юбер
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- РЛПродюсер
Ромен
Ле Гран
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Скворцов
- Актёр дубляжа
Эдуард
Радзюкевич
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- АОАктриса дубляжа
Алина
Ольшанская
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт