Любовь от всех болезней (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сорокалетний ипохондрик Ромэн вызывает скорую при малейшем недомогании, и в Париже остался лишь один человек способный его выносить — доктор Дмитрий Жвунька из семьи эмигрантов. Однажды судьба сводит Ромэна с сестрой Дмитрия, которая принимает героя за лидера балканских революционеров.

