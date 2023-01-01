Биография

Жером Сейду – французский продюсер, актер родом из Парижа. День рождения: 21 сентября 1934 г. В 2020 г. финансовое состояние продюсера занимало 82 строчку национального рейтинга во Франции. Семья продюсера Жерома Сейду – это промышленная и банкирская династия. Он учился в Тулузской Высшей национальной школе (ENSEEIHT). Начинал свою карьеру в Нью-Йорке с должности финансового аналитика, основав вскоре собственное общество. Занимал должность члена правления нескольких банков, а после смерти отца возглавил собственную финансовую империю. Первый опыт на телевидении для него связан с работой совместно с Сильвио Берлускони в 1986 г. К 1998 г. он стал председателем совета директоров британского вещания «Sky», а затем стал президентом Ассоциации цифрового телевидения. В 1990 г. Жером Сейду купил кинокомпанию «Пате» и с тех пор является ее сопредседателем. В 2017 г. он стал единственным собственником сети кинотеатров «Gaumont». Продюсированием занимается с 2008 года. На его счету более 40 кинокартин, причем в трех он даже сыграл несколько ролей. Первый фильм Жерома Сейду – «Астерикс на Олимпийских играх» (2008 г.), за которым в том же году последовала комедия «Бобро поржаловать!» и драма «Рай на Западе». В спортивной комедии «Дидье» (1996 г.) он сыграл одну из главных ролей. Следующий опыт состоялся только в 2010 году в комедии «Таможня дает добро», где роль Жерома Сейду – клиент ресторана. В комедийной мелодраме «Любовь с препятствиями» (2012 г.) 78-летний продюсер сыграл профессора Делоэль.