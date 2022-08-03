SuperЗять (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.42018, Le gendre de ma vie
Комедия96 мин18+
О фильме
Если папа - псих, который в каждом твоeм случайном знакомом видит своего будущего зятя - это большая проблема! Твоя старшая сестра доведена папиными выходками до отчаяния и решает скрыть свою свадьбу. А младшая уже вовсю борется за права женщин. И вы решаете его проучить...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ФДРежиссёр
Франсуа
Дезанья
- Актёр
Кад
Мерад
- ПЭАктриса
Полин
Этьен
- ЖГАктриса
Жюли
Гайе
- ФДАктёр
Франсуа
Деблок
- ЗБАктриса
Забу
Брайтман
- ГЛАктёр
Гийом
Лаббе
- ХЖАктриса
Хлоя
Жуанне
- ЛКАктриса
Луиз
Колдефи
- ЖЛАктёр
Жереми
Лопез
- БКАктриса
Беранжер
Криф
- ДМСценарист
Джефф
Моррис
- МССценарист
Марион
Секлен
- ЖЛСценарист
Жером
Л’отски
- ЖКПродюсер
Жером
Коркос
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ФККомпозитор
Фабьен
Каэн