SuperЗять
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SuperЗять

SuperЗять (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.42018, Le gendre de ma vie
Комедия96 мин18+

О фильме

Если папа - псих, который в каждом твоeм случайном знакомом видит своего будущего зятя - это большая проблема! Твоя старшая сестра доведена папиными выходками до отчаяния и решает скрыть свою свадьбу. А младшая уже вовсю борется за права женщин. И вы решаете его проучить...

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «SuperЗять»