Биография

Кад Мерад — франко-алжирский актер, сценарист, режиссер, комик. Родился в городе Сиди-Бель-Аббес 27 марта 1964 года. В юношестве увлекался музыкой, пел и играл на барабанах в любительских рок-группах. Входил в труппу театра Gigolo Brothers под руководством известной французской актрисы Жаклин Дюк. Работал на радиостанции Oui FM, вел популярные юмористические передачи «Рок-энд-ролльный цирк» и Ziggi show. Участвовал в комедийных шоу на телевидении. Кад Мерад начал карьеру на радио и ТВ, параллельно снимался в небольших ролях французских фильмов и сериалов. Первый успех пришел актеру после выхода на экраны картины «Кто грохнул Памелу Роз?». Затем исполнил главную роль в драме «Хористы». Кинолента получила множество наград, в том числе и «Сезар», а игра актеров была высоко оценена критиками во всем мире. Настоящее признание пришло после участия в фильме «Не волнуйся, у меня все нормально», за которую он был удостоен премии «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана. Успех подкрепила комедия «Бобро поржаловать». Снимался в фильмах «Париж! Париж!», «22 пули: Бессмертный», сериалах «Капитан Марло», «Черный барон», «Мягкая игрушка», «Красавчик со стажем», «Триумф». Исполнил одну из главных ролей в картине «Холоп из Парижа». В качестве режиссера снял фильмы «Месье Папа», «Спецагенты на отдыхе», «Марсель». Участвовал в написании сценариев картин «Билет в космос», «Кто грохнул Памелу?», «Марсель».