Красавчик со стажем (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Just a Gigolo
Комедия90 мин18+
О фильме
Алекс еще в детстве понял, что тяжелый труд до добра не доведет, ведь его отец-дальнобойщик погиб за рулем. Повзрослев, герой охмурил пожилую богачку и поселился у нее на содержании. Но через 28 лет спутница ушла к партнеру помоложе. Сможет ли вышедший в тираж жиголо найти новую спонсоршу?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ОБРежиссёр
Оливье
Барру
- Актёр
Кад
Мерад
- АШАктриса
Анн
Шаррье
- ЛМАктёр
Леопольд
Моати
- Актёр
Паскаль
Эльбе
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- АДАктриса
Анни
Дюпере
- ЛААктёр
Лионель
Абелански
- ГЛАктёр
Ги
Леклюиз
- АФАктриса
Андреа
Ферреоль
- ЯПАктёр
Ян
Папин
- ОБСценарист
Оливье
Барру
- Сценарист
Кад
Мерад
- ДЗСценарист
Джон
Зак
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- Продюсер
Эухенио
Дербес
- ФДПродюсер
Фредерик
Донекуан
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- КАОператор
Кристиан
Абомн
- МРКомпозитор
Мартин
Раппено