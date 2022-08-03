Красавчик со стажем
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Красавчик со стажем

Красавчик со стажем (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Just a Gigolo
Комедия90 мин18+

О фильме

Алекс еще в детстве понял, что тяжелый труд до добра не доведет, ведь его отец-дальнобойщик погиб за рулем. Повзрослев, герой охмурил пожилую богачку и поселился у нее на содержании. Но через 28 лет спутница ушла к партнеру помоложе. Сможет ли вышедший в тираж жиголо найти новую спонсоршу?

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавчик со стажем»