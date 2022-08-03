Алекс еще в детстве понял, что тяжелый труд до добра не доведет, ведь его отец-дальнобойщик погиб за рулем. Повзрослев, герой охмурил пожилую богачку и поселился у нее на содержании. Но через 28 лет спутница ушла к партнеру помоложе. Сможет ли вышедший в тираж жиголо найти новую спонсоршу?

