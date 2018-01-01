Биография

Эухенио Дербес — актер, продюсер, режиссер и сценарист. Родился в Мехико 2 сентября 1962 года. Он — сын звезды золотого периода кинематографа Мексики Сильвии Дербес и писателя Эухенио Гонсалеса Саласа. Неудивительно, что Эухенио в детстве проводил много времени в театре и на съемках. Ему было 12 лет, когда он впервые появился на телеэкране, получив небольшую роль в сериале «Небесная Ана». Помимо актерства юношу всегда увлекали хореография и вокал. Со временем он также показал себя в режиссуре. Эухенио Дербес снялся в десятках кинопроектов, например: «Под одной луной», «Крошка из Беверли-Хиллз», «Управление гневом», «Инструкции не прилагаются», «Чудеса с небес», «За бортом», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Акапулько», «Аристотель и Данте раскрывают тайны Вселенной» и «Радикальный». В качестве режиссера он выступил на съемках сериалов «Семья П. Луче», «Веселая больница», «Соседи», «Они... радость дома», «И они прибыли ночью». Он также был одним из авторов сценария драмы «2+1» и драмеди «Инструкции не прилагаются». Сам снял с десяток картин, в числе которых: «Материнское чувство», «Семья П. Луче», «Веселая больница», «Соседи», «Они...радость дома», «И они прибыли ночью» и все то же драмеди «Инструкции не прилагаются». Спродюсировал более 30 фильмов.