Биография

Лионель Абелански – актер кино и театра, а также режиссер. Известен благодаря кинокартинам «Искупление» (2007), «Поезд жизни» (1998) и «Магия лунного света» (2014). Большинство работ – полнометражные фильмы в жанрах драма и комедия. Родился в 1964 году в Париже. С детства увлекался театром. На счету актера – более сотни киноработ. Сотрудничал с такими крупными режиссерами как Мишель Хазанавичус, Оливье Накаш и Эрик Толедано. Также имеет несколько совместных проектов с продюсерами Надей Хамлиши и Адрианом Политовски. Многие роли Лионеля Абелански – персонажи второго плана. Дебютом в сфере кино стала небольшая эпизодическая роль в комедийной мелодраме «Ромюальд и Жюльетт», которая вышла на экраны в 1988 году. После актера пригласили на съемки в телесериал «Мегрэ» и драму «Милая Франция». Однако известность пришла только в 1998 году, после выхода военной драмы «Поезд жизни». За участие в этом кинопроекте Абелански получил номинацию на премию Сезара как «самый многообещающий актер». Другие известные фильмы Лионеля Абелански – «Далеко по оседству», «Сирано. Успеть до премьеры», «Концерт» и «Искупление». В качестве режиссера работал над кинокартиной «Laissez-les grandir ici!».