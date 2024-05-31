Маленькие победы (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Школьной преподавательнице и по совместительству мэру маленького городка приходится учить чтению и письму 60-летнего мужчину, который до сих пор безграмотен. Французская комедия «Маленькие победы» — фильм о том, что получать новые знания никогда не поздно.
Алис — единственная учительница в школе французского городка с населением всего 400 человек. Она же исполняет здесь обязанности мэра и изо всех сил старается не допустить, чтобы из города уехало еще больше людей, ведь в округе и так не хватает доктора и парикмахера, а местный паб давно закрылся. В один прекрасный день Алис обнаруживает, что к ней на урок пришел Эмиль, 60-летний мужчина, который до этого отказывался писать жалобу на дыру в асфальте. Оказывается, что Эмиль неграмотный, и со смертью брата это стало все больше мешать. Добрая учительница соглашается ему помочь, но ворчливый мужчина не спешит находить общий язык сней и детьми.
Рейтинг
- МБАктёр
Мишель
Блан
- ДПАктриса
Джулия
Пьятон
- ЛААктёр
Лионель
Абелански
- МБАктриса
Мари
Бюнель
- ИХАктриса
Индия
Хэйр
- МКАктриса
Мари-Пьер
Кэйси
- СШАктёр
Себастьян
Шассань
- ЖШАктриса
Жеральдин
Шиттер
- КФАктриса
Каролин
Ферру
- ФТАктёр
Франк
Трилло
- РКСценарист
Ромен
Компин
- ЙКСценарист
Йохан
Кромб
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ЭРПродюсер
Эрве
Руэ
- АКХудожница
Амандин
Крос
- Оператор
Лоран
Дайян