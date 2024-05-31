Маленькие победы (фильм, 2023) смотреть онлайн

Маленькие победы
8.52023, Les petites victoires
Комедия86 мин18+
О фильме

Школьной преподавательнице и по совместительству мэру маленького городка приходится учить чтению и письму 60-летнего мужчину, который до сих пор безграмотен. Французская комедия «Маленькие победы» — фильм о том, что получать новые знания никогда не поздно.

Алис — единственная учительница в школе французского городка с населением всего 400 человек. Она же исполняет здесь обязанности мэра и изо всех сил старается не допустить, чтобы из города уехало еще больше людей, ведь в округе и так не хватает доктора и парикмахера, а местный паб давно закрылся. В один прекрасный день Алис обнаруживает, что к ней на урок пришел Эмиль, 60-летний мужчина, который до этого отказывался писать жалобу на дыру в асфальте. Оказывается, что Эмиль неграмотный, и со смертью брата это стало все больше мешать. Добрая учительница соглашается ему помочь, но ворчливый мужчина не спешит находить общий язык сней и детьми.

Чем же закончится этот необычный учебный курс, расскажут «Маленькие победы» — фильм 2023 года

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb