Биография
Актер дубляжа Владимир Войтюк появился на свет 7 июля 2004 г. в семье актера Алексея Войтюка и актрисы дубляжа Татьяны Проценко. Несмотря на свой юный возраст, является весьма талантливым и одаренным человеком. Азы актерского мастерства познавал еще с пеленок. Начал участвовать в съемках фильмов с 2006 г., с двухлетнего возраста. К фильмам зарубежного кинематографа с озвучиванием Владимира Войтюка относятся роли в таких проектах: Монстры на каникулах – 2 (2015 г.), Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение (2015 г.), Затерянный город 2 (2016 г.), Тайна дома с часами (2018 г.), Шахматист (2019 г.), Няня 2020 г. и многие другие. С 2015 года его карьера талантливого актера дубляжа стремительно растет. Владимир Войтюк успешно дублирует многие фильмы отечественного и иностранного производства. На его счету уже 126 фильмов. На данный момент в фильмах Владимир Войтюк продолжает развивать свое мастерство, дублирует многие полнометражные картины и сериалы, ведет свои странички в соц. сетях, на которых делится своим позитивом и обаянием. К отечественным фильмам – Огниво (2020 г), сериал Йоко и Млечный путь (2015 г), они сейчас очень популярны среди детей и подростков.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 7.3
На глубине страха2023, 82 мин
- 9.4
Игра в Пусане2023, 117 минБесплатно
- 7.5
Королевство зверей2023, 122 мин
- 8.5
10 дней без мамы в Куршевеле2023, 95 мин
- 7.6
Детектив Табо2023, 92 мин
- 8.3
Улетные каникулы2023, 95 минБесплатно
- 6.4
Астрал. 13-й этаж2022, 98 минБесплатно
- 8.3
Мини-диско. Танцуют все!2022, 80 мин
- 7.8
Два, три, демон, приди!2022, 90 минБесплатно
- 9.0
Панда из космоса2022, 125 минБесплатно
- 6.2
Жестокая расплата2021, 89 минБесплатно
- 9.3
Семейка Бигфутов2020, 84 мин
- 8.4
Заложник2020, 81 мин
- 8.7
Мой брат — супергерой!2019, 98 мин
- 8.6
Красавчик со стажем2019, 90 мин
- 9.0
Пришельцы в доме2018, 85 мин
- 9.2
Как прогулять школу с пользой2017, 111 мин
- 9.1
Невероятная история о гигантской груше2017, 75 минБесплатно
- 8.3
Ловушка времени2017, 83 мин
- 8.7
Мой мальчик2002, 97 мин