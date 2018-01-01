Биография

Актер дубляжа Владимир Войтюк появился на свет 7 июля 2004 г. в семье актера Алексея Войтюка и актрисы дубляжа Татьяны Проценко. Несмотря на свой юный возраст, является весьма талантливым и одаренным человеком. Азы актерского мастерства познавал еще с пеленок. Начал участвовать в съемках фильмов с 2006 г., с двухлетнего возраста. К фильмам зарубежного кинематографа с озвучиванием Владимира Войтюка относятся роли в таких проектах: Монстры на каникулах – 2 (2015 г.), Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение (2015 г.), Затерянный город 2 (2016 г.), Тайна дома с часами (2018 г.), Шахматист (2019 г.), Няня 2020 г. и многие другие. С 2015 года его карьера талантливого актера дубляжа стремительно растет. Владимир Войтюк успешно дублирует многие фильмы отечественного и иностранного производства. На его счету уже 126 фильмов. На данный момент в фильмах Владимир Войтюк продолжает развивать свое мастерство, дублирует многие полнометражные картины и сериалы, ведет свои странички в соц. сетях, на которых делится своим позитивом и обаянием. К отечественным фильмам – Огниво (2020 г), сериал Йоко и Млечный путь (2015 г), они сейчас очень популярны среди детей и подростков.