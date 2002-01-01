Мой мальчик (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.62002, About a Boy
Драмы, Мелодрамы97 мин12+
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Сюжет
Возраст Уилла Фримана уже приближается к сорока годам, а он довольно успешно смог избежать в своей жизни обязательств перед кем бы то ни было. Этот состоятельный англичанин никогда не был женат, у него нет детей, у него даже никогда не было постоянной работы.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Крис
Вайц
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ВСАктриса
Виктория
Смёрфит
- Актриса
Наталия
Тена
- Актёр
Август
Прю
- Актриса
Шэрон
Смолл
- ИБАктриса
Изабель
Брук
- НХАктёр
Николас
Хатчисон
- ПХСценарист
Питер
Хеджес
- Сценарист
Крис
Вайц
- Сценарист
Пол
Вайц
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- БЭПродюсер
Брэд
Эпштейн
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ГФХудожник
Гари
Фриман
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ДБХудожник
Джон
Буш
- НММонтажёр
Ник
Мур
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ДГКомпозитор
Дэймон
Гоф