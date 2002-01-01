Мой мальчик
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Мой мальчик

Мой мальчик (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.62002, About a Boy
Драмы, Мелодрамы97 мин12+
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Сюжет

Возраст Уилла Фримана уже приближается к сорока годам, а он довольно успешно смог избежать в своей жизни обязательств перед кем бы то ни было. Этот состоятельный англичанин никогда не был женат, у него нет детей, у него даже никогда не было постоянной работы.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой мальчик»

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