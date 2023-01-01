Биография

Крис Вайц – режиссер, актер и сценарист, родился 30 ноября 1969 года в Нью-Йорке, потомственный деятель кино и искусств. В копилке наград – премии «Оскар» и Британской киноакадемии, полученные в 2003 году за лучший адаптированный сценарий к фильму «Мой мальчик». В юности Крис учился в Тринити-колледже Кембриджского университета, по окончанию получил степень по английской литературе. В дальнейшем вместе со старшим братом Полом занимался режиссурой, с 1998 года писал сценарии, по которым сняли популярные фантастические и приключенческие киноленты. Кстати, среди них есть даже мультфильмы. Вайнц женат на кубинке-мексиканке Мерседес, вместе они растят сына Себастьяна и дочь Афину. «Американский пирог» стал первым знаменитым фильмом Криса Вайца (в соавторстве с братом), в котором он выполнял роль сценариста и режиссера. Среди главных кинопроектов сказка «Золотой компас» – экранизация произведения Ф. Пулмана «Северное сияние», продолжение нашумевшей саги про вампиров «Сумерки» – «Новолуние», а также создание сценария к романтической диснеевской истории про Золушку. Иногда он работал актером, главные роли Крис Вайц сыграл в американских комедиях «Чак и Бак» и «Мистер и миссис Смит».