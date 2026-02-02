В недалеком будущем спецназовец защищает маленькую девочку, которая может стать разрушительным оружием против человечества. Фантастический боевик «Создатель» — фильм о любви и долге от Гарета Эдвардса, режиссера «Годзиллы» и «Изгоя-один».



2055 год становится поворотным для человеческой цивилизации: искусственный интеллект, созданный в целях защиты, приводит в действие ядерное оружие и уничтожает Лос-Анджелес. Страны Запада объединяются, чтобы уничтожить опасную технологию, тогда как Новая Азия продолжает пользоваться ее достижениями. Вооруженные силы США готовятся устранить архитектора искусственного интеллекта, скрывающегося под именем Нирмата. Спустя 15 лет после катастрофы бывшего спецназовца Джошуа Тейлора вновь призывают на службу — готовится операция по захвату нового оружия Нирматы, способного уничтожить все шансы человечества на победу. Однако вскоре Джошуа приходится пересмотреть свои взгляды: он обнаруживает, что этим оружием является Альфи — девочка, способная управлять техникой.



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