Создатель (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
В недалеком будущем спецназовец защищает маленькую девочку, которая может стать разрушительным оружием против человечества. Фантастический боевик «Создатель» — фильм о любви и долге от Гарета Эдвардса, режиссера «Годзиллы» и «Изгоя-один».
2055 год становится поворотным для человеческой цивилизации: искусственный интеллект, созданный в целях защиты, приводит в действие ядерное оружие и уничтожает Лос-Анджелес. Страны Запада объединяются, чтобы уничтожить опасную технологию, тогда как Новая Азия продолжает пользоваться ее достижениями. Вооруженные силы США готовятся устранить архитектора искусственного интеллекта, скрывающегося под именем Нирмата. Спустя 15 лет после катастрофы бывшего спецназовца Джошуа Тейлора вновь призывают на службу — готовится операция по захвату нового оружия Нирматы, способного уничтожить все шансы человечества на победу. Однако вскоре Джошуа приходится пересмотреть свои взгляды: он обнаруживает, что этим оружием является Альфи — девочка, способная управлять техникой.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
- ГЭРежиссёр
Гарет
Эдвардс
- ДДАктёр
Джон
Дэвид Вашингтон
- МЮАктриса
Мэделин
Юна Войлс
- Актриса
Джемма
Чан
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- ССАктёр
Стерджил
Симпсон
- АЧАктёр
Амер
Чадха-Пател
- ММАктёр
Марк
Менчака
- РТАктёр
Робби
Танн
- Актёр
Ральф
Айнесон
- ДРАктёр
Дэниэл
Родригес
- КЭАктриса
Карен
Элдридж
- НРАктёр
Нико
Русаков
- ВНАктриса
Вероника
Нго
- НЧАктёр
Наттхапхонг
Чайявонг
- ПСАктёр
Пэт
Скелтон
- СЧАктёр
Сахатчай
Чумрум
- ЧМАктёр
Чарли
Макэлвин
- СУАктриса
Савани
Утумма
- МЛАктриса
Маккензи
Лэнсинг
- ДГАктёр
Джеймс
Генри
- АГАктриса
Анджана
Гхогар
- МПАктриса
Моливон
Пхантарак
- ЙВАктёр
Йен
Вердён
- ПВАктёр
Понгсанарт
Винсири
- ССАктриса
Сидни
Скидмор
- РУАктёр
Рон
Уивер
- ДГАктёр
Джон
Гарретт Мальмайстер
- ООАктёр
Оуэн
О’Брайен
- ДБАктёр
Дэна
Блуин
- ТМАктёр
Тирават
Мулвилай
- СТАктёр
Скотт
Томас
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- ББАктёр
Бретт
Бартоломью
- ДКАктёр
Джеб
Кригер
- МКАктёр
Мэверик
Кан Мл.
- ЧСАктёр
Чали
Санкхавеса
- Сценарист
Крис
Вайц
- ГЭСценарист
Гарет
Эдвардс
- КЗПродюсер
Кири
Зупер
- ККПродюсер
Кортни
Канифф
- ГЭПродюсер
Гарет
Эдвардс
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер