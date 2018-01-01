Биография

Джемма Чан — английская актриса, которая также построила успешную карьеру модели. Известна по ролям в ряде сериалов и блокбастеров. Родилась в Лондоне 29 ноября 1982 года. В детстве Джемма училась игре на нескольких музыкальных инструментах, но в итоге пошла получать юридическое образование. К моменту окончания вуза она уже понимала, что хочет сниматься в кино. В итоге пошла в школу актерского мастерства. Чтобы оплачивать учебу, Джемма работала моделью и достигла успеха на этом поприще. Начало актерской карьеры было связано с театром, и игру в спектаклях Джемма до сих пор сочетает со съемками в кино. На экране Джемма Чан дебютировала в эпизодических ролях в известных сериалах «Доктор Кто», «Компьютерщики», «Шерлок», «Смерть в раю» и «Тайный дневник девушки по вызову». Постепенно ей стали доверять более заметные роли. Джемма снялась в популярных лентах «Джек Райан: Теория хаоса», «Фантастические твари и где они обитают», «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Капитан Марвел». Кроме съемок в кино, актриса занимается озвучкой. Ее можно услышать в мультфильмах «Райя и последний дракон», «Обитатели холмов» и обеих частях «Хулиганских сказок».