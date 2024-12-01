Кукушка (Фильм 2024) смотреть онлайн

Психологический хоррор с участием Хантер Шафер. «Кукушка» — фильм о страхах, потаенных желаниях и сложных семейных взаимоотношениях.



Сюжет разворачивается вокруг 17-летней девушки Гретчен. Вместе с отцом, мачехой и младшей сестрой Альмой она переезжает на немецкую базу отдыха. Отец получил там работу благодаря давнему знакомому, но семейная жизнь трещит по швам: Гретчен скучает по матери, ссорится с отцом, а младшая сестра неожиданно попадает в больницу из-за загадочных приступов. К тому же, девушку начинает преследовать странная женщина, чье присутствие становится все более зловещим.



Пугающая и эмоционально насыщенная история, которая заставит гадать: реальны ли угрозы или все это — плод воображения Гретчен? Смотреть фильм «Кукушка» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

