Биография

София Бутелла — актриса, танцовщица и фотомодель. Получила премию Big Screen Achievement Awards в категории «Женщина-звезда завтрашнего дня». Родилась в Оране, Алжир, 3 апреля 1982 года. Маленькая София росла в обстановке творчества. Ее отец — алжирский композитор, звезда джаза. С 5 лет девочка начала танцевать в хореографической школе. Переехав во Францию, не оставила занятий танцами и всерьез увлеклась художественной гимнастикой. В 2005 году харизматичная алжирка с экзотической внешностью впервые оказалась на съемочной площадке, пройдя кастинг в рекламный ролик компании Nike. В 2018 году биография Софии Бутеллы сделала крутой поворот — артистка завершила танцевальную деятельность и занялась киноискусством. Дебют не сделал ее знаменитой — роль в фильме «Супер Ди Джей» не запомнилась режиссерам и зрителям. Более удачную попытку София сделала через 10 лет — в 2012 году фильм «Уличные танцы – 2» раскрыл ее хореографическую подготовку и пластичность. Прекрасная физическая форма бывшей гимнастки позволила Софии убедительно сыграть шпионку-убийцу в боевике «Кингсман: секретная служба». В 2017 на экраны вышла знаменитая «Мумия», где Бутелла выступила в роли принцессы Аманет. В фильмография актрисы 52 фильма.