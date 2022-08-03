Заложники Марса (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
2078 год. Жизнь на Марсе стала реальностью. Ремми родилась на этой планете и никогда не была на Земле. Еe семья живeт в изолированной колонии, ограниченной кислородным куполом. Но когда на их дом нападают вооруженные захватчики, Ремми вынуждена столкнуться с тем, от чего еe уберегали родители, и узнать, что на самом деле скрывает Марс.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
