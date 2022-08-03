Заложники Марса (фильм, 2021) смотреть онлайн

Заложники Марса
Заложники Марса
5.72021, Settlers
Фантастика99 мин18+

О фильме

2078 год. Жизнь на Марсе стала реальностью. Ремми родилась на этой планете и никогда не была на Земле. Еe семья живeт в изолированной колонии, ограниченной кислородным куполом. Но когда на их дом нападают вооруженные захватчики, Ремми вынуждена столкнуться с тем, от чего еe уберегали родители, и узнать, что на самом деле скрывает Марс.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложники Марса»