Василиса Эльдарова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 9 апреля 2003 г. (21 год)
Биография
Василиса Эльдарова – актриса дубляжа, родилась 9 апреля 2003 года. Фильмография юной артистки насчитывает более 180 ролей озвучания в иностранных полнометражных кинокартинах и мультфильмах. Ее голосом говорят персонажи сериалов «Никки, Рикки, Дикки и Дон», «ЙОКО» и др. Василиса Эльдарова – представительница кинематографической династии, внучка сценариста Игоря Фарбаржевича, дочь актеров дубляжа Даниила и Жанны Эльдаровых, родной дядя девочки, Антон Эльдаров – актер кино (более 50 ролей) и дубляжа. Закадровым озвучиванием юная артистка занимается с детства. Первым фильмом Василисы Эльдаровой, в котором она участвовала в качестве актрисы закадрового озвучивания, стала спортивная трагикомедия «Удар по воротам». Затем актриса работала над комедийной мелодрамой «Мистическая пицца». Одну из главных ролей Василиса Эльдарова дублировала в фантастическом приключенческом боевике «Водный мир». Участвовала в озвучивании таких рейтинговых сериалов, как «Шерлок», «Великолепный век», «Любовницы», «Королек – птичка певчая», «Опасный Генри» и др. В 2014 году работала над дубляжом детского сериала «Никки, Рикки, Дикки и Дон», мультфильмов «Зверополис», «Жужики», «ЙОКО». Ее голосом говорят героини таких популярных фильмов, как «Величайший шоумен», «Чудо», «Служанка», «Фердинанд», «Как прогулять школу с пользой» и др.
Фильмография
Актриса
- 9.0
Семь королевств2024
- 8.2
Улетные каникулы2023, 95 мин
- 8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна2023, 80 минБесплатно
- 7.6
Жуткая семейка. Свадебный переполох2023, 97 минБесплатно
- 9.2
Спирит. Серебряная звезда2022, 82 мин
- 8.3
Мини-диско. Танцуют все!2022, 80 мин
- 5.6
Заложники Марса2021, 99 мин
- 7.6
Запретная зона2021Бесплатно
- 7.3
Поймать свидетеля2020, 79 мин
- 7.3
Гретель и Гензель2020, 83 минБесплатно
- 9.0
Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ2019, 76 минБесплатно
- 9.0
Темные начала2019
- 7.5
Вальгалла: Рагнарек2019, 100 мин
- 6.8
Повелители улиц2019, 89 мин
- 7.5
Последний заезд2019, 93 минБесплатно
- 9.2
Мой странный герой2018
- 8.7
Край Бебис Мэджик Тирс2018
- 9.1
Гормити2018
- 8.5
Время предпринимателей2018
- 9.5
Миа и белый лев2018, 94 минБесплатно