Биография

Василиса Эльдарова – актриса дубляжа, родилась 9 апреля 2003 года. Фильмография юной артистки насчитывает более 180 ролей озвучания в иностранных полнометражных кинокартинах и мультфильмах. Ее голосом говорят персонажи сериалов «Никки, Рикки, Дикки и Дон», «ЙОКО» и др. Василиса Эльдарова – представительница кинематографической династии, внучка сценариста Игоря Фарбаржевича, дочь актеров дубляжа Даниила и Жанны Эльдаровых, родной дядя девочки, Антон Эльдаров – актер кино (более 50 ролей) и дубляжа. Закадровым озвучиванием юная артистка занимается с детства. Первым фильмом Василисы Эльдаровой, в котором она участвовала в качестве актрисы закадрового озвучивания, стала спортивная трагикомедия «Удар по воротам». Затем актриса работала над комедийной мелодрамой «Мистическая пицца». Одну из главных ролей Василиса Эльдарова дублировала в фантастическом приключенческом боевике «Водный мир». Участвовала в озвучивании таких рейтинговых сериалов, как «Шерлок», «Великолепный век», «Любовницы», «Королек – птичка певчая», «Опасный Генри» и др. В 2014 году работала над дубляжом детского сериала «Никки, Рикки, Дикки и Дон», мультфильмов «Зверополис», «Жужики», «ЙОКО». Ее голосом говорят героини таких популярных фильмов, как «Величайший шоумен», «Чудо», «Служанка», «Фердинанд», «Как прогулять школу с пользой» и др.