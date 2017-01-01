Букшоп (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация одноименного романа Пенелопы Фицджеральд. Действие разворачивается в маленьком британском городке Хардборо в 1950-х. Потерявшая на войне мужа, книголюбка Флоренс Грин решает открыть собственный книжный магазин, вызывая всеобщее возмущение далеких от чтения горожан.



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