Букшоп
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Букшоп

Букшоп (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.82017, The Bookshop
Драмы108 мин12+

Сюжет

Экранизация одноименного романа Пенелопы Фицджеральд. Действие разворачивается в маленьком британском городке Хардборо в 1950-х. Потерявшая на войне мужа, книголюбка Флоренс Грин решает открыть собственный книжный магазин, вызывая всеобщее возмущение далеких от чтения горожан.

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Информация

Страна
Испания, Германия, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Букшоп»

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