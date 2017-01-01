Букшоп (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Экранизация одноименного романа Пенелопы Фицджеральд. Действие разворачивается в маленьком британском городке Хардборо в 1950-х. Потерявшая на войне мужа, книголюбка Флоренс Грин решает открыть собственный книжный магазин, вызывая всеобщее возмущение далеких от чтения горожан.
Букшоп смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИспания, Германия, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Изабель
Койшет
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Билл
Найи
- ХТАктёр
Хантер
Тремейн
- Актриса
Онор
Нифси
- МФАктёр
Майкл
Фицджералд
- ФБАктриса
Фрэнсис
Барбер
- РУАктёр
Рег
Уилсон
- ДЛАктёр
Джеймс
Лэнс
- Актриса
Патриша
Кларксон
- ЛБАктриса
Люси
Бекуив
- Сценарист
Изабель
Койшет
- ХБПродюсер
Хауме
Банаколоча
- ХБПродюсер
Хоан
Бас
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- ККПродюсер
Крис
Кёрлинг
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- МПХудожница
Мерсе
Палома
- РКХудожница
Ребека
Комерма
- БАМонтажёр
Бернат
Арагоньес
- ЖЛОператор
Жан-Клод
Ларьё
- АВКомпозитор
Альфонсо
Вилаллонга