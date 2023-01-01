Дмитрий Филимонов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 27 мая 1958 г. (66 лет)
Биография
Талантливый актер дубляжа Дмитрий Филимонов родился в Московской области недалеко от Жуковского 27 мая 1958 года. В юности играл в молодежном театре, а по окончании школы поступил в ГИТИС. Самовыражение студента театрального института уже тогда поражала педагогов и сокурсников. Учась, он уже играл в Московском ТЮЗе, сотрудничал с радио в детских передачах. После получения диплома актера продолжил творчество. В середине 90-х начинает работать в студии «Варус-Видео» над дублированием и озвучиванием мультипликации. Звуковые роли Дмитрия Филимонова основываются на уникальном тембре голоса: юношеского, почти детского. Это дает возможность озвучивать героев мультипликационных фильмов так естественно. Долгое время героями актера оставались герои детских фильмов и передач. Но популярный артист стал очень востребованным в период, когда зарубежные ленты все чаще стали приходить на российские экраны. Актер начал получать предложения о сотрудничестве от различных студий дубляжа и оставил свою прежнюю работу в ТЮЗе. Первыми его озвученными лентами были знаменитый мультсериал «Скуби-Ду» и серия об Астериксе. Дубляж не ограничивался только мультфильмами, художественная драма «Убить пересмешника» — тоже работа с участием Дмитрия Филимонова. Актер дубляжа работал над 621 фильмом, озвучивал 31 мультипликационную ленту. Голос его звучит в «Чебурашке», «Простоквашине» и сериале «Сваты».
Фильмография
Актёр
- 9.1
Мальчик и птица2023, 123 мин
- 5.9
Дворец2023, 94 мин
- 6.3
Затерянные в Рио Браво2023, 80 мин
- 8.2
Неувольняемый2022, 81 мин
- 9.1
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения2022, 72 мин
- 7.3
Похититель времени2021, 109 минБесплатно
- 7.3
Самый лучший босс2021, 115 мин
- 8.7
Доктор-детектив2019
- 9.1
Руслан и Людмила: Перезагрузка2018, 87 мин
- 8.9
Джим Пуговка и машинист Лукас2018, 105 мин
- 8.4
Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах2018, 67 минБесплатно
- 8.8
Букшоп2017, 108 минБесплатно
- 8.8
Необыкновенная история на Рождество2017, 99 мин
- 6.3
Ночь в супермаркете, или продуктовые битвы!2012, 87 минБесплатно
- 8.4
Ищу друга на конец света2012, 96 мин
- 8.5
Происхождение2009, 103 минБесплатно
- 7.5
Прожигатели жизни2005, 94 минБесплатно
- 8.7
Мой лучший любовник2005, 101 минБесплатно
- 8.4
Возвращение в Гайю2004, 87 мин
- 8.4
Защита от дурака2003, 90 мин