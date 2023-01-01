Биография

Талантливый актер дубляжа Дмитрий Филимонов родился в Московской области недалеко от Жуковского 27 мая 1958 года. В юности играл в молодежном театре, а по окончании школы поступил в ГИТИС. Самовыражение студента театрального института уже тогда поражала педагогов и сокурсников. Учась, он уже играл в Московском ТЮЗе, сотрудничал с радио в детских передачах. После получения диплома актера продолжил творчество. В середине 90-х начинает работать в студии «Варус-Видео» над дублированием и озвучиванием мультипликации. Звуковые роли Дмитрия Филимонова основываются на уникальном тембре голоса: юношеского, почти детского. Это дает возможность озвучивать героев мультипликационных фильмов так естественно. Долгое время героями актера оставались герои детских фильмов и передач. Но популярный артист стал очень востребованным в период, когда зарубежные ленты все чаще стали приходить на российские экраны. Актер начал получать предложения о сотрудничестве от различных студий дубляжа и оставил свою прежнюю работу в ТЮЗе. Первыми его озвученными лентами были знаменитый мультсериал «Скуби-Ду» и серия об Астериксе. Дубляж не ограничивался только мультфильмами, художественная драма «Убить пересмешника» — тоже работа с участием Дмитрия Филимонова. Актер дубляжа работал над 621 фильмом, озвучивал 31 мультипликационную ленту. Голос его звучит в «Чебурашке», «Простоквашине» и сериале «Сваты».