Защита от дурака (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Райан Рейнольдс в криминальной комедии о трех друзьях, увлекавшихся теоретическими ограблениями, пока им не пришлось воплотить одно из них в жизнь.
Кевин Крафт — страховой агент с необычным хобби. Вместе с приятелями Робом и Сэм они находят места, где хранятся ценные вещи, и продумывают идеальные ограбления. Правда, лишь в теории: друзья воссоздают замки и другие системы безопасности у себя дома, а потом предлагают друг другу обойти их. Однажды преступник со стажем Лео узнает об этом развлечении и крадет одну из их схем. Успешно ей проследовав, он начинает шантажировать Кевина, Роба и Сэм, чтобы они составили новый план и похитили крупную сумму денег.
Смогут ли друзья выпутаться из этой передряги, расскажет фильм «Защита от дурака» 2003 года.
Рейтинг
- УФРежиссёр
Уильям
Филлипс
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- КБАктриса
Кристин
Бут
- ДДАктёр
Джорис
Джарски
- ДСАктёр
Дэвид
Суше
- ШСАктёр
Шон
Салливан
- ТСАктриса
Тара
Слоун
- СГАктриса
Су
Гарай
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- УХАктёр
Уильям
Хаус
- ВЧАктёр
Вэй
Чой
- УФСценарист
Уильям
Филлипс
- СМПродюсер
Ситон
МакЛин
- КБПродюсер
Колин
Брантон
- АЭПродюсер
Атом
Эгоян
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- ДРОператор
Дерек
Роджерс
- ДМКомпозитор
Джим
МакГрат