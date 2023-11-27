Защита от дурака
Wink
Фильмы
Защита от дурака
8.42003, Foolproof
Комедия, Боевик90 мин12+

Защита от дурака (фильм, 2003) смотреть онлайн

О фильме

Райан Рейнольдс в криминальной комедии о трех друзьях, увлекавшихся теоретическими ограблениями, пока им не пришлось воплотить одно из них в жизнь.

Кевин Крафт — страховой агент с необычным хобби. Вместе с приятелями Робом и Сэм они находят места, где хранятся ценные вещи, и продумывают идеальные ограбления. Правда, лишь в теории: друзья воссоздают замки и другие системы безопасности у себя дома, а потом предлагают друг другу обойти их. Однажды преступник со стажем Лео узнает об этом развлечении и крадет одну из их схем. Успешно ей проследовав, он начинает шантажировать Кевина, Роба и Сэм, чтобы они составили новый план и похитили крупную сумму денег.

Смогут ли друзья выпутаться из этой передряги, расскажет фильм «Защита от дурака» 2003 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защита от дурака»