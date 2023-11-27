Защита от дурака (фильм, 2003) смотреть онлайн

Райан Рейнольдс в криминальной комедии о трех друзьях, увлекавшихся теоретическими ограблениями, пока им не пришлось воплотить одно из них в жизнь.



Кевин Крафт — страховой агент с необычным хобби. Вместе с приятелями Робом и Сэм они находят места, где хранятся ценные вещи, и продумывают идеальные ограбления. Правда, лишь в теории: друзья воссоздают замки и другие системы безопасности у себя дома, а потом предлагают друг другу обойти их. Однажды преступник со стажем Лео узнает об этом развлечении и крадет одну из их схем. Успешно ей проследовав, он начинает шантажировать Кевина, Роба и Сэм, чтобы они составили новый план и похитили крупную сумму денег.



Смогут ли друзья выпутаться из этой передряги, расскажет фильм «Защита от дурака» 2003 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

