Биография

Райан Рейнольдс — канадский актер и кинопродюсер. Обладатель звезды на Голливудской «Аллее славы». Родился в Ванкувере 23 октября 1976 года. Райан занимается актерским мастерством с тринадцати лет. В 1994 году он окончил среднюю школу Китсилано, которую посещал вместе с актером Джошуа Джексоном. В 19 лет Рейнольдс прекратил изучать актерское ремесло, чтобы поступить в Квантленский политехнический университет. Через некоторое время он познакомился с актером Крисом Уильямом Мартином, который убедил его попробовать себя в киноискусстве еще раз, переехав с ним в Лос-Анджелес. Райан Рейнольдс начал свою карьеру с главной роли в канадской подростковой мыльной опере «Хиллсайд». Прежде чем получить главную роль в ситкоме «Два парня и девушка» играл преимущественно второстепенные роли. Затем Рейнольдс снялся в таких комедиях, как «Король вечеринок», «Большая жратва» и «Предложение». Он также исполнил драматические роли в фильмах «Погребенный заживо», «Женщина в золотом» и «Живое», снялся в таких боевиках, как «Блэйд 3: Троица», «Зеленый Фонарь», «Призрачная шестерка» и «Главный герой». Райан озвучивал анимационные фильмы «Семейка Крудс», «Турбо», «Покемон. Детектив Пикачу» и «Семейка Крудс: Новоселье». Наибольший коммерческий успех Рейнольдс получил в фильмах о супергероях «Дэдпул» и «Дэдпул 2», в которых он сыграл главного героя.