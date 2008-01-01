Да, возможно…
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Да, возможно…

Да, возможно… (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Definitely, Maybe
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет

Уилл Хэйс — нью-йоркский папаша, слегка за тридцать. Его развод в самом разгаре, когда десятилетняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои романы: соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой… а Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть еще раз.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Да, возможно…»

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