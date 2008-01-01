Да, возможно… (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Уилл Хэйс — нью-йоркский папаша, слегка за тридцать. Его развод в самом разгаре, когда десятилетняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои романы: соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой… а Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть еще раз.



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