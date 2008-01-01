Да, возможно… (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, Definitely, Maybe
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
Уилл Хэйс — нью-йоркский папаша, слегка за тридцать. Его развод в самом разгаре, когда десятилетняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои романы: соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой… а Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть еще раз.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АБРежиссёр
Адам
Брукс
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актриса
Айла
Фишер
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- АФАктёр
Адам
Феррара
- ОКАктриса
Орла
Кэссиди
- ДЭАктёр
Дэниэл
Эрик Голд
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- АБСценарист
Адам
Брукс
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Продюсер
Бобби
Коэн
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл