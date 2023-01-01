Биография

Элизабет Бэнкс — американская актриса, продюсер, сценарист и режиссер. Лауреат премии канала MTV. Родилась в Питтсфилде 10 февраля 1974 года. В детстве участвовала в проектах канала Nickelodeon, а после школы поступила в Пенсильванский университет. Позже сотрудничала с театральной компанией American Conservatory Theater. Достигнув успеха в актерской деятельности, сосредоточилась на продюсировании и режиссуре фильмов. Самыми заметными работами кинодеятельницы стали новые «Ангелы Чарли» и триллер «Кокаиновый медведь». Сегодня фильмография Элизабет Бэнкс насчитывает более 100 работ. Ее можно встретить в сериалах «Клиника» и «Миссис Америка», картинах «Голодные игры», «Человек-паук», «Незваные», «Финес и Ферб», «Преодоление», «Любовь и милосердие», «Звоните Джейн».