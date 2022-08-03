На грани (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сбежавший из тюрьмы бывший коп угрожает покончить с собой. Сэм Уортингтон и Эд Харрис в напряженном боевике.
Бывший полицейский Ник Кэссиди был несправедливо осужден на 25 лет. Теперь он сбегает из тюрьмы и снимает люкс на верхнем этаже пятизвездочного отеля, чтобы выйти через окно и совершить смертельный прыжок вниз. Вскоре приезжает спасательная бригада, и в переговоры с Ником вступает Лидия Мерсер, которая намерена спасти мужчину от самоубийства. Тем временем брат Кэссиди и его девушка Энджи пытаются ограбить ювелирного магната, виновного в том, что Нику дали тюремный срок. Чем обернется эта авантюра для каждого из героев?
Чтобы узнать, ради чего Кэссиди готов рискнуть собственной жизнью, включайте фильм «На грани»
Рейтинг
