На грани (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Man on a Ledge
Триллер, Боевик98 мин12+

О фильме

Сбежавший из тюрьмы бывший коп угрожает покончить с собой. Сэм Уортингтон и Эд Харрис в напряженном боевике.

Бывший полицейский Ник Кэссиди был несправедливо осужден на 25 лет. Теперь он сбегает из тюрьмы и снимает люкс на верхнем этаже пятизвездочного отеля, чтобы выйти через окно и совершить смертельный прыжок вниз. Вскоре приезжает спасательная бригада, и в переговоры с Ником вступает Лидия Мерсер, которая намерена спасти мужчину от самоубийства. Тем временем брат Кэссиди и его девушка Энджи пытаются ограбить ювелирного магната, виновного в том, что Нику дали тюремный срок. Чем обернется эта авантюра для каждого из героев?

Чем обернется эта авантюра для каждого из героев?

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

