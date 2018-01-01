Биография

Джейми Белл – английский киноактер, получивший известность за участие в фильмах «Кинг-Конг», «Телепорт», «Билли Эллиот», «Приключения Тинтина: тайна единорога». Отец оставил семью еще до рождения Белла в 1986 году. С раннего возраста у Джейми проявился дар к танцевальному искусству. Всего с 6-ти лет будущий актер начал первые занятия балетом. Серьезно увлекался чечеткой и живописью, состоял в молодежном музыкальном театре. Основополагающую роль в биографии молодого актера сыграл успешный отбор среди 2 тысяч претендентов на роль Билли Элиота в одноименном фильме в 1999 году. Джейми Белл при постановке танцевальных номеров на этом проекте работал со своей мамой – профессиональной танцовщицей. К слову, как и бабушка, тетя, сестра. Роль в этом фильме принесла Джейми Беллу единственную на данный момент награду: приз за лучшую мужскую роль Британской академии. На эту же награду Белл номинировался и в 2018 году за работу в проекте «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле». Широкому признанию актера Джейми Белла способствовал выход в 2005 году разножанровых картин с его участием: «Дорогая Венди», «Чамскраббер», а также «Кинг-Конг». Белл воспитывает сына от первого брака с Эван Рэйчел Вуд, а также дочь от актрисы Кейт Мары, с которой он познакомился на съемочной площадке ремейка «Фантастической четверки».