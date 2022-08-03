Орел девятого легиона (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Экранизация приключенческого романа Розмари Сатклифф с Ченнингом Татумом и Джейми Беллом — о центурионе, который твердо намерен восстановить честь своего отца. Британия, 149 год. Из Рима приезжает молодой солдат Марк Аквила, который хочет понять, что случилось с отцом, командиром знаменитого Девятого легиона. Тот вместе со своими подчиненными пропал без вести на сложном задании в шотландских горах. У Марка появляется необычный помощник — раб Эска, которого молодой центурион спас от казни. Вместе они пересекают Вал Адриана, чтобы найти легендарный штандарт Девятого легиона в виде золотого орла и узнать, какая судьба настигла знаменитых бойцов. Но может ли главный герой доверять Эске, для которого все римляне — заклятые враги? Это можно узнать, если смотреть фильм «Орел девятого легиона» (2010) онлайн в сервисе Wink.

