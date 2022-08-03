Орел девятого легиона (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация приключенческого романа Розмари Сатклифф с Ченнингом Татумом и Джейми Беллом — о центурионе, который твердо намерен восстановить честь своего отца. Британия, 149 год. Из Рима приезжает молодой солдат Марк Аквила, который хочет понять, что случилось с отцом, командиром знаменитого Девятого легиона. Тот вместе со своими подчиненными пропал без вести на сложном задании в шотландских горах. У Марка появляется необычный помощник — раб Эска, которого молодой центурион спас от казни. Вместе они пересекают Вал Адриана, чтобы найти легендарный штандарт Девятого легиона в виде золотого орла и узнать, какая судьба настигла знаменитых бойцов. Но может ли главный герой доверять Эске, для которого все римляне — заклятые враги? Это можно узнать, если смотреть фильм «Орел девятого легиона» (2010) онлайн в сервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Кевин
Макдональд
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Марк
Стронг
- ДМАктёр
Дэкин
Мэтьюз
- ИГАктёр
Иштван
Гёз
- БГАктёр
Бенце
Герё
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ПРАктёр
Пол
Риттер
- ЖЛАктёр
Жольт
Ласло
- ДБСценарист
Джереми
Брок
- Продюсер
Дункан
Кенуорси
- КХПродюсер
Кэролайн
Хьюит
- ЧМПродюсер
Чарльз
Мур
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон