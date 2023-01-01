Биография

Английский актер широко известен в России. Родился в графстве Кент Великобритании 5 марта 1966 года. Актер Пол Риттер – одна из самых динамичных фигур мирового кино, знакомых нашему зрителю. В основном снимается в мини-сериалах и телевизионных проектах, но есть и роли, которые принесли актеру мировую известность. На родине более известен как талантливый драматический актер театре. В кино снимается не часто, но с большим успехом. Наиболее известна работа актера Пол Риттера в фильме «Чернобыль» 2019 года, но и другие работы, сыгранные актером ранее, достаточно известны. «Чисто английское убийство», «Квант милосердия», «Ганнибал: восхождение», «Девять жизней Томаса Катца». Всего в фильмографии актера работа в 77 проектах с 2004 по сегодняшний день. Большая востребованность актера в криминальных драмах и боевиках объяснима его характером. Молодым зрителям, наверняка, знаком актер Пол Риттер роль в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка», там он играет Элдреда Ворпли. К известным работам актера можно отнести еще несколько фильмов, которые известны больше знатокам кино, чем широкому зрителю. Это «Сын Рембо», «Их звездные полтора часа», «Без обид». Личная жизнь актера, как и многих зарубежных звезд, если они того не желают, не афишируется. Только его карьера и роли в фильмах доступны широкой публике. В 2009 году был номинирован на театральную премию Бродвея «Тони» за роль в спектакле «Норманские завоевания».