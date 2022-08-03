Операция «Мясной фарш» (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Шпионский триллер от режиссера «Влюбленного Шекспира» о попытке британских спецслужб обмануть нацистские войска, подбросив им труп с поддельными документами. В главной роли – Колин Ферт, а среди действующих лиц – Ян Флеминг, действительно принимавший участие в операции. 1943 год. Союзные войска по приказу Уинстона Черчилля готовят высадку на Сицилии, откуда должно начаться наступление на нацистов. Загвоздка в том, что противник в курсе этого плана. Британская разведка пытается придумать способ обхитрить врага, и у капитана Юэна Монтегю появляется шальная идея выбросить на испанский берег труп бродяги, замаскированный под мертвого офицера Королевской морской пехоты, с портфелем ложных секретных данных о высадке в Греции. Поверят ли нацисты в эту дезинформацию – узнаете, посмотрев фильм «Операция „Мясной фарш“» в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Драма
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Мэдден
- Актёр
Колин
Фёрт
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- Актёр
Джонни
Флинн
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- ПРАктёр
Пол
Риттер
- Актёр
Марк
Гэтисс
- Актёр
Николас
Роу
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- БМСценарист
Бен
Макинтайр
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман