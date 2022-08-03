Операция «Мясной фарш» (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Шпионский триллер от режиссера «Влюбленного Шекспира» о попытке британских спецслужб обмануть нацистские войска, подбросив им труп с поддельными документами. В главной роли – Колин Ферт, а среди действующих лиц – Ян Флеминг, действительно принимавший участие в операции. 1943 год. Союзные войска по приказу Уинстона Черчилля готовят высадку на Сицилии, откуда должно начаться наступление на нацистов. Загвоздка в том, что противник в курсе этого плана. Британская разведка пытается придумать способ обхитрить врага, и у капитана Юэна Монтегю появляется шальная идея выбросить на испанский берег труп бродяги, замаскированный под мертвого офицера Королевской морской пехоты, с портфелем ложных секретных данных о высадке в Греции. Поверят ли нацисты в эту дезинформацию – узнаете, посмотрев фильм «Операция „Мясной фарш“» в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

