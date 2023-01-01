Биография

Саймон Расселл Бил — британский актер. Родился в Пинанге, Малайзия, 12 января 1961 года. Лучший актер своего поколения по мнению издательства The Independent. Посвящен в рыцари Королевой Елизаветой II за заслуги в театральном мастерстве в 2019 году. Бил начал выступать в возрасте восьми лет, когда поступил в церковный хор в Соборе Святого Павла и стал учеником школы при этом соборе. Позднее он получил образование в колледже Клифтона в Бристоле. С детства он выступал в школьных театральных постановках, его первой ролью стал Ипполит в спектакле «Сон в летнюю ночь». После Клифтона Бил продолжил обучение в колледже Гонвилла и Кая в Кембридже, получил ученую степень в области английского языка и литературы и был приглашен для получения степени доктора по философии. Однако он предпочел обучение в Гилхоллской школе музыки и театра. Саймон Расселл Бил сыграл сира Саймона Стронга в сериале «Дом Дракона». Также он играл в таких кинопроектах, как «Тор: Любовь и Гром», «Смерть Сталина», «Глубокое синее море» и во многих других.