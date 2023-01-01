Идеальный муж (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Что может угрожать прекрасному будущему? Только ужасное прошлое. Депутат Британского парламента сэр Роберт Чилтерн известен своей честностью и неподкупностью. Под стать ему и его супруга - леди Чилтрен, являющая собой пример высокой нравственности. Однако прошлое сэра Роберта не совсем безупречно.
Леди Лаура Чивли, располагающая доказательствами его давнего неэтичного поступка, пытается шантажировать Роберта. Под угрозой оказываются репутация и карьера Чилтерна. Более того, счастливый брак и любовь жены тоже могут быть утеряны. Но на помощь приходит лучший друг - лорд Горинг.
Он предпринимает ответные действия против шантажистки. Оскар Уайльд - истинный знаток великосветских интриг времен расцвета Британской Империи. Его классическая пьеса и сегодня не потеряла своей прелести, а звездный актерский ансамбль только добавляет ей свежести и остроты.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
- ОПРежиссёр
Оливер
Паркер
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актриса
Джулианна
Мур
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ПВАктёр
Питер
Вон
- БПАктёр
Бен
Пуллен
- МФАктриса
Марша
Фитцалан
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- НФАктёр
Невилл
Филлипс
- ДВАктёр
Джон
Вуд
- НГАктёр
Николас
Грейс
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- АПАктриса
Анна
Патрик
- ДЛАктриса
Делия
Линдсэй
- ОУСценарист
Оскар
Уайльд
- ОПСценарист
Оливер
Паркер
- БДПродюсер
Брюс
�Дэвей
- УФПродюсер
Ури
Фручтман
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- Продюсер
Андреа
Колдервуд
- ПТПродюсер
Пол
Такер
- РМХудожник
Род
МакЛин
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ЧМКомпозитор
Чарли
Моул