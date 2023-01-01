Биография

Минни Драйвер — актриса, снимавшаяся в фильмах английского и американского производства, также известна как успешная певица. Номинировалась на «Оскар» и «Эмми». Родилась в Лондоне 31 января 1970 года. Минни — не настоящее имя актрисы, а прозвище, которое она получила от старшей сестры. При рождении девочку назвали Амелия Фиона Драйвер. Ее родители были состоятельными людьми, и детство Минни провела в кругу известных творческих людей — опыт общения с ними помог выбрать направление для карьеры. Получив образование в интернате, она пошла постигать азы актерского мастерства в Академию драматического искусства и Коллингемский колледж. Перед тем как стать актрисой, Минни была участницей джаз-бэнда Puff, Rocks and Brown, который оставила, решив играть в кино. Первоначально ей доставались роли в рекламных роликах и эпизодах малоизвестных британских сериалов. Тем не менее критики отметили ее игру в фильме «Круг друзей». После этого она снялась в нескольких известных лентах. Это «Золотой глаз», «Большая ночь», «Призрак оперы» и «Умница Уилл Хантинг» — за участие в нем Минни даже удостоилась номинации на «Оскар». Также она участвовала в известных сериалах — поклонники «Секретных материалов», «Уилл и Грейс» и «Американской семейки» могли видеть актрису в отдельных эпизодах. Доставались ей и главные роли в фильмах, например, в «Ограблении по-английски». Между съемками она успевает озвучивать мультфильмы и компьютерные игры, а также возобновила музыкальную карьеру, но уже сольно.